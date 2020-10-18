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03:31 18.10.2020

В Ереване заявляют, что на южном участке фронта в Карабахе удалось отбить массированную атаку азербайджанских военных

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Попытка широкомасштабной атаки Вооруженных сил Азербайджана на южном направлении фронта в зоне карабахского конфликта отбита, заявляют в Минобороны Армении.

"Сегодня азербайджанские ВС попытались осуществить широкомасштабную атаку на южном направлении (граница с Ираном - ИФ). Колонна противника из порядка 30 автомобилей уничтожена, противник отброшен", - сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге в субботу вечером.

По его словам, ВС Азербайджана, как правило, больше не используют бронетехнику, применяя все чаще беспилотники.

"В настоящее время бои на ряде участках фронта продолжаются", - отметил Ованнисян.

Теги: #атака #карабах #армения #азербайджан
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