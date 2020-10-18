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00:42 18.10.2020

Истекает срок оружейного эмбарго против Ирана

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Действие международного оружейного эмбарго в отношении Ирана прекращается в воскресенье, 18 октября. 

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере. Вместе с тем в июле 2015 года была принята резолюция СБ ООН 2231, одобрившая СВПД. В частности, в резолюции говорилось, что оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.

В 2018 году Трамп решил покинуть СВПД и вернуть санкции в отношении Ирана. В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке.

США позднее добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. В итоге при голосовании 15 августа американский проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен 21 сентября заявил, что Трамп подписал указ, дающий возможность вводить ограничительные меры, в том числе, против иностранных государств за поставку, продажу и транспортировку оружия Ирану.

Он отметил, что в ООН, отказавшись продлить истекающее в октябре оружейное эмбарго против Ирана, подвергают опасности весь Ближний Восток, и потому США предстоит самим добиваться прекращения торговли оружием с Ираном.

В заявлении Трампа, распространенном Белым домом, говорилось, что США будут блокировать на своей территории активы людей и юридических лиц, которые будут подпадать под новые санкции против торговли с оружием против Ирана. Санкции могут вводиться и "против тех, кто предоставляет обучение (использованию вооружения - ИФ), финансовую поддержку, услуги или другие виды помощи, касающейся этого вооружения". При этом Трамп подчеркнул, что такие меры, по мнению США, помогут де-факто восстановить эмбарго ООН на поставку вооружений в Иран.

Между тем, в конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 октября ограничения на военно-техническое сотрудничество с Ираном прекращают своё действие

"Мы подтвердили, что менее чем через месяц прекратят своё действие последние из ограничений на сотрудничество с Исламской Республикой Иран, которые содержались в резолюции (СБ ООН) 2231. Эти последние ограничения касались сфер военно-технического сотрудничества с Ираном, эти ограничения с 18 октября прекращают своё действие", - сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом в Москве.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил ранее в интервью "Интерфаксу", что Тегеран достиг высокого уровня самообеспечения в вопросе вооружений, готов начать экспортировать оружие после отмены оружейного эмбарго.

"Во многих аспектах обеспечения себя военным оборудованием нам удалось достичь высокого уровня. Более того, у нас есть потенциал и для экспорта нашей военной техники. С учетом снятия ограничений мы сможем экспортировать свое вооружение, сможем продавать его и получать свою выгоду от этого. Если же у нас будет необходимость приобрести какое-то вооружение, то никаких рестрикций для нас не будет и мы будем готовы работать на этом направлении", - сказал Джалали.

Он подчеркнул, что Иран готов будет сотрудничать с заинтересованными странами в области ВТС и "в вопросе закупок необходимого нам оборудования".

"Ограничений у нас не будет, и мы будем разумно пользоваться этим", - сказал Джалали.

По его словам, у Москвы и Тегерана уже есть совместные планы в сфере военно-технического сотрудничества после истечения срока действия оружейного эмбарго в отношении Ирана.

"Что касается военного сотрудничества, то должен сказать, что, конечно же, у нас составлены соответствующие планы и, дай бог, эти планы с течением времени будут реализованы", - сказал высокопоставленный иранский дипломат.

В ноябре 2019 года на авиавыставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Москва готова расширить военно-техническое сотрудничество с Тегераном, когда будут сняты ограничения по линии СБ ООН.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем ПВО дальнего действия С-300 (концерн "Алмаз-Антей").

Официально сообщалось, что в декабре 2006 года Россия выполнила контракт на поставку Ирану 29 комплексов ПВО ближнего действия "Тор-М1".

Эти системы считаются оборонительным вооружением, которое не подпадает под ограничения СБ ООН.

Теги: #эмбарго #отмена #вооружения #иран
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