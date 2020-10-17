В Украине могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19

В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Дополнительно к тестированию методом ПЦР сейчас появились новые экспресс-тесты на антиген. Они признаны ВОЗ и рекомендованы для применения при массовом тестировании. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время, на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатные для людей, могут тестироваться семейным врачом, мобильной бригадой", - сказал он в субботнем интервью интернет-изданию "Радио Свобода".

Ляшко добавил, что при госпитализации больного в больницу врач сразу может сделать экспресс-тест, результат будет готов через 15-30 минут. Он отметил, что достоверность этих тестов такая же, как и теста ПЦР.

Ранее сообщалось, что медицинская лаборатория "Синэво" планирует запустить в Украине заявленные ВОЗ инновационные экспресс-тесты на определение антигена COVID-19 в течение ближайших недель.