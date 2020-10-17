События

23:15 17.10.2020

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе

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Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в субботу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Карабахе и за ее пределами, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

В ходе беседы Байрамов назвал ракетный обстрел Гянджи (второго по величине города республики - ИФ) со стороны Армении "грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, а также военным преступлением и преступлением против человечности", говорится в сообщении.

"Чавушоглу решительно осудил нападения армянских ВС на мирных жителей и выразил соболезнования семьям погибших и народу Азербайджана", - отметили в МИД.

Байрамов поблагодарил Турцию за поддержку позиции Баку.

Азербайджанская сторона ранее сообщила, что 17 октября вооруженные силы Армении выпустили ракеты Эльбрус/SCUD по городу Гянджа. В результате ракетных атак погибли 13 мирных жителей, более 50 человек ранены.

В армянском военном ведомстве опровергают заявления Баку об обстреле территории Азербайджана.

Теги: #азербайджан #турция #карабах #мид
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