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22:31 17.10.2020

На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов

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На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов

На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия "Укрспирт", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, предприятие "Укрспирт" в предыдущие годы было синонимом многомиллиардной коррупции.

"По оценкам Фонда госимущества через теневые схемы в спиртовой отрасли бюджет ежегодно недополучает 8-10 млрд грн. Теперь этому положен конец. В прошлом году парламент принял закон, которым демонополизировал производство спирта, а на этой неделе произошло историческое событие - приватизация первого спиртового завода в Немирове. Финальная цена оказалась на 5 млн грн больше стартовой, а главное то, что актив приобрел профильный инвестор", - написал премьер Шмыгаль на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что это означает дополнительные инвестиции в предприятие, а как следствие - увеличение количества рабочих мест и поступлений в бюджет общины.

"В целом, на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия" Укрспирт ", - резюмировал Шмыгаль.

 

Теги: #приватизация #заводы #спиртовые #украина
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