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21:42 17.10.2020

Армения и Азербайджан объявят перемирие в зоне карабахского конфликта в полночь 18 октября

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Армения и Азербайджан объявят перемирие в зоне карабахского конфликта в полночь 18 октября

Армения и Азербайджан объявят в зоне карабахского конфликта гуманитарное перемирие 18 октября с 00:00 по местному времени, сообщает МИД Армении.

"Республика Армения и Республика Азербайджан приняли решение объявить гуманитарное перемирие 18 октября с 00:00 по местному времени", - говорится в заявлении МИД Армении.

"Данное решение принято в продолжение заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, Франции, США) от 1 октября, заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и в соответствии с совместным заявлением (глав МИД Армении, Азербайджана, России - ИФ) в Москве от 10 октября", - отметили в МИД республики.

Ранее в субботу МИД РФ сообщил о состоявшихся телефонных разговорах министра иностранных дел Сергей Лаврова с главами МИД Армении и Азербайджана. "Обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, распространенном в Москве".

"Подтверждена важность достигнутой в Москве договоренности о начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - уточнили на Смоленской площади.

Теги: #перемирие #карабах #армения #азербайджан
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