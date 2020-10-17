Армения и Азербайджан объявят перемирие в зоне карабахского конфликта в полночь 18 октября

Армения и Азербайджан объявят в зоне карабахского конфликта гуманитарное перемирие 18 октября с 00:00 по местному времени, сообщает МИД Армении.

"Республика Армения и Республика Азербайджан приняли решение объявить гуманитарное перемирие 18 октября с 00:00 по местному времени", - говорится в заявлении МИД Армении.

"Данное решение принято в продолжение заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, Франции, США) от 1 октября, заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и в соответствии с совместным заявлением (глав МИД Армении, Азербайджана, России - ИФ) в Москве от 10 октября", - отметили в МИД республики.

Ранее в субботу МИД РФ сообщил о состоявшихся телефонных разговорах министра иностранных дел Сергей Лаврова с главами МИД Армении и Азербайджана. "Обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, распространенном в Москве".

"Подтверждена важность достигнутой в Москве договоренности о начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - уточнили на Смоленской площади.