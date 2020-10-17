Украинские военнослужащие 17 октября прибыли в Польшу на реабилитацию

Группа украинских военнослужащих в субботу, 17 октября, прибыла в Польшу на реабилитацию, сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше.

"Сегодня в Польшу на реабилитацию вместе с семьями прибыла группа украинских военнослужащих гражданско-военного сотрудничества (CИMИC) "Эвакуация 200", - сказано в сообщении.

В дипведомстве отмечают, что основанная в 2019 году инициатива посольства и почетного консула Украины в Тарнуве Бартломеем Бабуською (Bartłomiej Babuśka) имеет свое продолжение и предоставляет возможность военные отдохнуть и восстановиться.

"Выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в реализации этого проекта!", - добавили в пресс-службе ведомства.