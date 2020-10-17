События

19:44 17.10.2020

ЕС призывает стороны карабахского конфликта соблюдать режим прекращения огня и прекратить атаки на гражданские объекты

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Европейский союз выражает сожаление по поводу ударов по азербайджанскому городу Гянджа в ночь на субботу, в результате которых погибли и получили серьезные ранения мирные жители.

"Все атаки против гражданских лиц и гражданских объектов любой из сторон должны быть прекращены", - заявил в субботу представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕСВ).

Он призвал стороны без промедления обеспечить полное соблюдение прекращения огня от 10 октября.

Азербайджанская сторона сообщила, что 17 октября вооруженные силы Армении выпустили ракеты Эльбрус/SCUD по городу Гянджа. В результате ракетных атак погибли 13 мирных жителей, более 50 человек ранены.

Заведующий отделом внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев после этого заявил, что Азербайджан оставляет за собой право применять адекватные меры против армянских легитимных военных целей.

В армянском военном ведомстве опровергают заявления Баку об обстреле территории Азербайджана.

На минувшей неделе Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей.

Теги: #ес #обстрел #азербайджан
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