События

19:35 17.10.2020

Продолжается ликвидация подтоплений в Киеве, которые возникли в результате сильного ливня, общественный транспорт курсирует в обычном режиме

1 мин читать
Продолжается ликвидация подтоплений в Киеве, которые возникли в результате сильного ливня, общественный транспорт курсирует в обычном режиме

В Киеве по состоянию на 17:45 субботы полностью отсутствуют подтопления в Голосеевском, Подольском, Печерском, Днепровском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком и Оболонском районах.

Кроме того, ликвидированы все подтопления на магистральных улицах в Деснянском и Соломенском районах, сообщила Киевская городская государственная администрация.

С 17:30 весь общественный транспорт города курсирует в обычном режиме.

По поручению киевского городского головы Виталия Кличко специалисты коммунальной корпорации "Киевавтодор" постоянно мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на возникновение подтоплений.

В настоящее время продолжаются работы на ул. Путивльской в Деснянском районе и на пересечении улиц Винницкой и Молодогвардейской в Соломенском районе.

Работники "Киевавтодора" проводят работы по уборке улично-дорожной сети от намывов и мусора после дождя. В работе задействована специальная техника (гидромониторы, мотопомпы и др.) и 40 бригад рабочих по ручной уборке в составе 241 автодоровца.

В случае выявления подтоплений КГГА просит обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. 284-74-19.

Теги: #киев #подтопления #ликвидация #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:38 17.10.2020
Украинские военнослужащие 17 октября прибыли в Польшу на реабилитацию

Украинские военнослужащие 17 октября прибыли в Польшу на реабилитацию

20:22 17.10.2020
В "Евросолидарности" призвали Зеленского направить лишние денежные средства на противодействие распространению COVID-19, а не на опросы

В "Евросолидарности" призвали Зеленского направить лишние денежные средства на противодействие распространению COVID-19, а не на опросы

19:28 17.10.2020
В Киеве ликвидированы почти все подтопления, общественный транспорт курсирует в обычном режиме - КГГА

В Киеве ликвидированы почти все подтопления, общественный транспорт курсирует в обычном режиме - КГГА

19:09 17.10.2020
В Украине смертность от коронавируса составляет 2%

В Украине смертность от коронавируса составляет 2%

19:02 17.10.2020
В Кропивницком ураган повредил крыши более ста жилых домов

В Кропивницком ураган повредил крыши более ста жилых домов

18:43 17.10.2020
В Одессе возвращают старые названия улиц – мэр города

В Одессе возвращают старые названия улиц – мэр города

16:01 17.10.2020
Суд в Киеве арестовал на 2 месяца напавшего на волонтера партии "УДАР"

Суд в Киеве арестовал на 2 месяца напавшего на волонтера партии "УДАР"

15:42 17.10.2020
В Киеве из-за мощного ливня подтоплены несколько улиц

В Киеве из-за мощного ливня подтоплены несколько улиц

13:38 17.10.2020
В Украине в воскресенье сохранится прохладная погода, ночью ожидаются дожди

В Украине в воскресенье сохранится прохладная погода, ночью ожидаются дожди

13:05 17.10.2020
Суд Киева арестовал на 2 месяца напавшего на военнослужащего и волонтер партии "Удар"

Суд Киева арестовал на 2 месяца напавшего на военнослужащего и волонтер партии "Удар"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве еще 598 человек заболели COVID-19, 12 больных умерли, 186 выздоровели - Кличко

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 6 410, 109 больных скончались

Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени

Суд определил наказание фигуранту "дела Гандзюк" Павловскому – Офис генпрокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС призывает стороны карабахского конфликта соблюдать режим прекращения огня и прекратить атаки на гражданские объекты

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины с начала субботы

Во Франции готовятся к комендантскому часу, введенному из-за коронавируса

Президент Эстонии высказалась за освобождение Хельме от должности главы МВД республики за гомофобные высказывания

Убивший преподавателя близ Парижа был родившимся в Москве чеченцем, ему было предоставлено убежище - прокуратура

В Кропивницком из-за непогоды снесены крыши домов, в некоторых разрушены стены

В итальянской Ломбардии с субботы ограничивают работу баров, отменены любительские спортивные мероприятия

В Литве и Латвии вновь антирекорды по числу заражений COVID-19 за сутки - 288 и 188 случаев соответственно

Глава Еврокомиссии выразила соболезнования в связи с убийством учителя радикалом во Франции

В Днепропетровской области за сутки скончались 18 больных COVID-19, подтверждено 464 новых случая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА