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19:09 17.10.2020

В Украине смертность от коронавируса составляет 2%

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В Украине смертность от коронавируса составляет 2%

В Украине смертность от коронавируса составляет 2%, или даже меньше, а к летальному исходу заносят также смерть зараженного коронавирусом, но не от COVID-19, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, она попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%", - пояснил Ляшко в субботнем интервью интернет-изданию "Радио Свобода".

По его словам, несмотря на то, что Министерство здравоохранения не проглядывало механизм подсчета летальных случаев, смертность от коронавируса в Украине остается низкой.

Как отметил санитарный врач, смертность от коронавируса снижается и в мире. Так, летальность в мире снизилась с 7% до 3%.

"То есть врачи уже нашли определенные подходы для выведения из критического состояния больных коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

 

Теги: #ляшко #коронавирус #смертность #украина
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