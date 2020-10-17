В Одессе возвращают старые названия улиц – мэр города

В Одессе возвращают старые названия улиц, которые ранее попали под закон о декоммунизации, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в рамках процесса декоммунизации", - написал мэр на своей странице в фейсбуке в пятницу вечером.

Он отметил, что городская историко-топонимическая комиссия поддержала его обращение и постановила вернуть предыдущие названия проспекту Маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской Дивизии.

"Для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. То же касается и улицы 25-ой Чапаевской Дивизии - легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", - подчеркнул Труханов.

Мэр добавил, что главные шаги уже сделаны, но впереди ещё много работы, но. Он пообещал сделать "все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость".