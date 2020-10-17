События

18:43 17.10.2020

В Одессе возвращают старые названия улиц – мэр города

1 мин читать
В Одессе возвращают старые названия улиц – мэр города

В Одессе возвращают старые названия улиц, которые ранее попали под закон о декоммунизации, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в рамках процесса декоммунизации", - написал мэр на своей странице в фейсбуке в пятницу вечером.

Он отметил, что городская историко-топонимическая комиссия поддержала его обращение и постановила вернуть предыдущие названия проспекту Маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской Дивизии.

"Для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. То же касается и улицы 25-ой Чапаевской Дивизии - легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", - подчеркнул Труханов.

Мэр добавил, что главные шаги уже сделаны, но впереди ещё много работы, но. Он пообещал сделать "все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость".

Теги: #декоммунизация #украина #труханов #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 17.10.2020
В Украине смертность от коронавируса составляет 2%

В Украине смертность от коронавируса составляет 2%

19:02 17.10.2020
В Кропивницком ураган повредил крыши более ста жилых домов

В Кропивницком ураган повредил крыши более ста жилых домов

13:38 17.10.2020
В Украине в воскресенье сохранится прохладная погода, ночью ожидаются дожди

В Украине в воскресенье сохранится прохладная погода, ночью ожидаются дожди

09:05 17.10.2020
В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 6 410, 109 больных скончались

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 6 410, 109 больных скончались

08:31 17.10.2020
ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве восточных и южных областей Украины

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве восточных и южных областей Украины

07:46 17.10.2020
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:39 17.10.2020
Двое игроков футбольного клуба "Шахтер" выздоровели от COVID-19

Двое игроков футбольного клуба "Шахтер" выздоровели от COVID-19

04:07 17.10.2020
Двум инспекторам-ревизорам налоговой в Харьковской области, из-за халатности которых бюджет недополучил более 8 миллионов гривен, грозит до 5 лет тюрьмы – ГБР

Двум инспекторам-ревизорам налоговой в Харьковской области, из-за халатности которых бюджет недополучил более 8 миллионов гривен, грозит до 5 лет тюрьмы – ГБР

00:49 17.10.2020
На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 247 случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 247 случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

23:36 16.10.2020
Зеленский во время визита в Турцию провел телефонный разговор с премьер-министром Канады

Зеленский во время визита в Турцию провел телефонный разговор с премьер-министром Канады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве еще 598 человек заболели COVID-19, 12 больных умерли, 186 выздоровели - Кличко

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 6 410, 109 больных скончались

Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени

Суд определил наказание фигуранту "дела Гандзюк" Павловскому – Офис генпрокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины с начала субботы

Во Франции готовятся к комендантскому часу, введенному из-за коронавируса

Президент Эстонии высказалась за освобождение Хельме от должности главы МВД республики за гомофобные высказывания

Убивший преподавателя близ Парижа был родившимся в Москве чеченцем, ему было предоставлено убежище - прокуратура

В Кропивницком из-за непогоды снесены крыши домов, в некоторых разрушены стены

В Киеве из-за мощного ливня подтоплены несколько улиц

В итальянской Ломбардии с субботы ограничивают работу баров, отменены любительские спортивные мероприятия

В Литве и Латвии вновь антирекорды по числу заражений COVID-19 за сутки - 288 и 188 случаев соответственно

Суд Киева арестовал на 2 месяца напавшего на военнослужащего и волонтер партии "Удар"

Глава Еврокомиссии выразила соболезнования в связи с убийством учителя радикалом во Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА