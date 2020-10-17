Убивший преподавателя близ Парижа был родившимся в Москве чеченцем, ему было предоставлено убежище - прокуратура

Судебные власти Франции подтвердили, что убивший преподавателя близ Парижа молодой человек - родившийся в Москве чеченец, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на заявление прокуратуры.

"Это - чеченец с российским гражданством, ему было предоставлено убежище. Проживал в городе Эвреё", - заявил прокурор Жан-Франсуа Рикар.

В сообщении отмечается, что ему 18 лет, родился 12 марта 2002 г. Следователи называют нападавшего Абдулахом А.

Абдулах А. был известен полиции по прежним фактам общеправовых нарушений, хотя ранее французские СМИ сообщали о том, что он не был замечен в правонарушениях. Вместе с тем, по словам прокурора, подтверждается, что он не числился у спецслужб как исламский радикал.

Убийца преподавателя жил со своей семьей в нормандском городе Эврё. По данным прокурора, он считался беженцем, у него был десятилетний вид на жительство, полученный 4 марта нынешнего года.

Абдулах А. не был учащимся коллежа в Конфлан-Сент-Онорине. Он следил за кампанией в социальных сетях, которая велась членами мусульманского сообщества против преподавателя из Конфлан-Сент-Онорина. Террорист не скрывал своего агрессивного настроя по отношению к будущей жертве, делился своим настроением с членами семьи и друзьями.

Произведенные к настоящему времени правоохранителями девять задержаний из окружения террориста, о которых сообщил прокурор, в том числе членов семьи, имеют целью выяснить, являются ли эти люди его сообщниками, или они просто не реагировали на его заявления или не понимали их.

Выясняется также, кто доставил в пятницу преступника на автомобиле из Эврё к месту преступления. Есть сведения, что Абдулах А. сам распространял в Twitter угрозу расправы над преподавателем. При задержании он кричал: "Аллах акбар".

"Пройден (новый) этап, - приводит "Фигаро" слова неназванного высокопоставленного французского чиновника. - Развязывание ненависти в социальных сетях и безответственность некоторых людей привели к этому ужасу".

Газета также ссылается на характеристику, которую источник дал чеченской диаспоре во Франции "Любопытное сообщество, непрозрачное, сплоченное и разделенное одновременно, и парадоксальная ситуация при хорошей интеграции (во французское общество - ИФ) и многих тревожных сигналах".

Издание дает понять, что у политической власти и полиции нет оснований расслабляться по отношению к этой общине после криминальных столкновений с участием чеченцев в июне 2020 года в Дижоне, и особенно после варварского убийства преподавателя из Конфлан-Сент-Онорине.

Побывавший вскоре после преступления в пятницу вечером в этом городе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что террористам не удастся расколоть французов.

"У них не получится. Обскурантизм и насилие, идущие вместе с ними, не победят. Они не внесут раздора между нами. Это то, чего они добиваются, а мы должны держаться все вместе", - сказал президент.

По его словам, в этот момент граждане Франции должны образовать "единый блок, объединиться, невзирая на различия, какими бы они ни были". "Потому что мы, прежде всего, граждане, объединенные одинаковыми историческими ценностями, одной судьбой. Это единство необходимо", - продолжил он.

"На нашего соотечественника подло напали, он стал жертвой типичного исламистского террористического покушения", - отметил Макрон.

По мнению Макрона, террорист "убил учителя, потому что он хотел напасть на республику с ее ценностями". "Я хочу сегодня сказать всем преподавателям Франции, что мы с ними, что вся страна с ними, на их стороне сегодня и завтра, чтобы их защитить, позволить им заниматься своей профессией, самой прекрасной, какая есть: готовить свободных граждан", - заявил французский президент.

16 октября в Конфлан-Сент-Онорин был убит учитель истории, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, приводя им примеры свободы выражения. Убийца при задержании был застрелен полицейскими в соседнем городе Эраньи. Расследование преступления ведет антитеррористическая прокуратура.