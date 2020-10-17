В Кропивницком из-за непогоды снесены крыши домов, в некоторых разрушены стены

В г.Кропивницком из-за сильного ветра снесены крыши домов и в некоторых разрушены стены, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) оперативно собирается для принятия плана действий по ликвидации последствий непогоды, сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко.

"Страшный вред наделала сегодняшняя непогода. Серьезно пострадал Кропивницкий. Шквальный ветер снес крыши, сорвал внешние конструкции на зданиях ... Даже разрушил стены в домах! Одним словом, беда. На горячую линию поступает много звонков. В 16 часов оперативно собирается Кропивницкая городская комиссия ТЭБ и ЧС. Будут принимать план действий", - написал глава ОГА на странице в Фейсбуке.

Он добавил, что спасатели, полиция, газовики, а также другие службы уже работают на месте.