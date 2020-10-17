События

16:25 17.10.2020

В Кропивницком из-за непогоды снесены крыши домов, в некоторых разрушены стены

1 мин читать
В Кропивницком из-за непогоды снесены крыши домов, в некоторых разрушены стены

В г.Кропивницком из-за сильного ветра снесены крыши домов и в некоторых разрушены стены, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) оперативно собирается для принятия плана действий по ликвидации последствий непогоды, сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко.

"Страшный вред наделала сегодняшняя непогода. Серьезно пострадал Кропивницкий. Шквальный ветер снес крыши, сорвал внешние конструкции на зданиях ... Даже разрушил стены в домах! Одним словом, беда. На горячую линию поступает много звонков. В 16 часов оперативно собирается Кропивницкая городская комиссия ТЭБ и ЧС. Будут принимать план действий", - написал глава ОГА на странице в Фейсбуке.

Он добавил, что спасатели, полиция, газовики, а также другие службы уже работают на месте.

Теги: #кропивницкий #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:38 17.10.2020
В Украине в воскресенье сохранится прохладная погода, ночью ожидаются дожди

В Украине в воскресенье сохранится прохладная погода, ночью ожидаются дожди

15:21 16.10.2020
Почти половина жителей Кропивницкого готовы отдать голос за действующего мэра – опрос "Рейтинга"

Почти половина жителей Кропивницкого готовы отдать голос за действующего мэра – опрос "Рейтинга"

15:02 16.10.2020
Почти половина жителей Кропивницкого готовы отдать голос за действующего мэра

Почти половина жителей Кропивницкого готовы отдать голос за действующего мэра

12:08 15.10.2020
В Украине в ближайшие дни начнет холодать и пойдут дожди

В Украине в ближайшие дни начнет холодать и пойдут дожди

12:59 11.10.2020
В начале недели дожди пройдут только на западе Украины, в большинстве областей будет тепло и без осадков

В начале недели дожди пройдут только на западе Украины, в большинстве областей будет тепло и без осадков

12:27 08.10.2020
Вторая подряд ночь в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет

Вторая подряд ночь в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет

12:11 06.10.2020
В среду в большинстве областей Украины пройдут дожди

В среду в большинстве областей Украины пройдут дожди

15:39 04.10.2020
В ближайшие дни в Украине будет тепло и в основном сухо

В ближайшие дни в Украине будет тепло и в основном сухо

11:50 03.10.2020
Небольшие дожди ожидаются в ближайшие дни лишь в западных областях Украины

Небольшие дожди ожидаются в ближайшие дни лишь в западных областях Украины

12:35 02.10.2020
Теплая погода порадует украинцев в выходные дни

Теплая погода порадует украинцев в выходные дни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве еще 598 человек заболели COVID-19, 12 больных умерли, 186 выздоровели - Кличко

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 6 410, 109 больных скончались

Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени

Суд определил наказание фигуранту "дела Гандзюк" Павловскому – Офис генпрокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Эстонии высказалась за освобождение Хельме от должности главы МВД республики за гомофобные высказывания

Убивший преподавателя близ Парижа был родившимся в Москве чеченцем, ему было предоставлено убежище - прокуратура

В Киеве из-за мощного ливня подтоплены несколько улиц

В итальянской Ломбардии с субботы ограничивают работу баров, отменены любительские спортивные мероприятия

В Литве и Латвии вновь антирекорды по числу заражений COVID-19 за сутки - 288 и 188 случаев соответственно

Суд Киева арестовал на 2 месяца напавшего на военнослужащего и волонтер партии "Удар"

Глава Еврокомиссии выразила соболезнования в связи с убийством учителя радикалом во Франции

В Днепропетровской области за сутки скончались 18 больных COVID-19, подтверждено 464 новых случая

Полиция открыла за сутки 24 уголовных производства из-за нарушений избирательного процесса в Украине

В ВСУ за сутки 141 новый случай COVID-19, всего болеет 1024 человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА