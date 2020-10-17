В Киеве из-за мощного ливня подтоплены несколько улиц

В Киеве из-за возникшего в субботу сильного ливня подтоплены несколько улиц, гидрослужбы коммунальной корпорации "Киевавтодор" работают в усиленном режиме.

"Из-за мощного ливня и ветра, который срывал листья, к сожалению, на некоторых улицах возникали кратковременные подтопления. Реки и открытые водоемы (р.Лыбидь, Сырецкий ручей, система озер Опечень, Северо-Дарницкий мелиоканал и другие), в которых происходит отвод дождевых вод, при мощном затяжном ливне переполняются и не в состоянии одновременно принять дождевые воды со всей площади водозабора. Как следствие - возникают кратковременные подтопления. Решение этой проблемы - расчистка водоемов", - сообщает пресс-служба "Киевавтодор" на странице в Фейсбуке.

Кроме того, отмечается, что интенсивная застройка Киева за последние 20 лет, в том числе зеленых зон, без обновления инженерных сетей приводит к медленному сходу воды и кратковременным подтоплениям.

Так, по состоянию на 14:00 ликвидированы подтопления на проспектах Гузара, В.Гавела, Воздухофлотском, возле станции метро "Черниговская", улицах Пестеля, Брожко, Жилянской, Ромена Роллана, Гарматной, Ереванской, Гетьмана, Преображенской, Чаадаева, Чоколовском бульваре, на углу ул.Хоткевича и П.Усенко, Лукьяновской площади и проулке Чугуевском.

Также продолжаются работы на ул.Белецкого, Новопироговской, Ташкентской, Братиславской (рынок Троещина), Автозаводской, Богатырской (завод Оболонь), Ушинского, Киото.

"Сейчас интенсивность осадков уменьшается. КК «Киевавтодор» продолжает работу в усиленном режиме", - сказано в сообщении.