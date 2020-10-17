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14:36 17.10.2020

В Литве и Латвии вновь антирекорды по числу заражений COVID-19 за сутки - 288 и 188 случаев соответственно

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В двух странах Балтии обновлены суточные антирекорды по коронавирусу: в Литве заболели 288 человек, в Латвии - 188, в Эстонии прирост заболеваемости остается на прежнем уровне - за сутки зарегистрировано 36 новых случаев заражения.

В Литве за последние сутки было проведено 8 520 тестов на коронавирус, 288 из них оказались положительными, один человек скончался, сообщает в субботу агентство BNS со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения республики.

Всего за время пандемии коронавирус был выявлен у 7 269 человек, из них продолжают болеть 4 025, а 3 097 - выздоровели. С начала пандемии от COVID-19 скончались 113 пациентов. В изоляции находятся 34 тыс. 180 человек. Общее количество проведенных в республике тестов на коронавирус составляет 885 918.

В Латвии за минувшие сутки зарегистрировано 188 инфицированных коронавирусом, что является крупнейшим суточным показателем заболеваемости с начала пандемии, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний республики.

За сутки в Латвии умер один заболевший коронавирусом пациент, он входил в возрастную группу 60-65 лет. По данным Национальной службы здравоохранения республики, за минувшие сутки госпитализировано 11 пациентов с COVID-19. В стационарах лечатся 69 пациентов, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Общее количество зараженных в республике с начала пандемии составляет 3 392, 1 329 из них выздоровели.

Кроме того, за последние сутки в Латвии сделано самое большое количество тестов: 5 332, доля положительных результатов составила 3,5%. С начала пандемии в республике сделан 388 281 тест на коронавирус.

В Эстонии за последние сутки был проведен 1 761 тест на коронавирус, 36 из них показали положительный результат, сообщил в субботу департамент здоровья республики.

Общее число инфицированных в Эстонии выросло до 4 052 человек. Двухнедельный показатель распространения COVID-19 в Эстонии составил 35,74 новых случаев на 100 тыс. человек.

По состоянию на утро 17 октября, 3 198 человек выздоровели, в больницах с коронавирусом находятся 30 пациентов, из них один на искусственном вентилировании легких. Летальных исходов за сутки не зафиксировано, с начала пандемии общее число умерших пациентов составляет 68 человек.

С начала пандемии в Эстонии было сделано более 242 тыс. первичных тестов на COVID-19, из которых 4 052 оказались положительными.

В связи с начинающимися в понедельник осенними каникулами премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) призвал не забывать о соблюдении дистанции в многолюдных местах и по возможности избегать заграничных поездок.

Он попросил заболевших не ходить на работу, последовательно соблюдать правила гигиены и прикрывать рот и нос маской в многолюдных помещениях.

Теги: #латвия #коронавирус #литва #эстония
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