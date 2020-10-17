В Украине в воскресенье сохранится прохладная погода, ночью ожидаются дожди

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины ночью будет определять тыл активного циклона, а днём уже поле повышенного атмосферного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в Украине, кроме южных и большинстве центральных областей, дожди, в Карпатах с мокрым снегом, днём без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Так, температура воздуха ночью в западных и северных областях 3-8° тепла, на остальной территории 9-14°; днём 8-13°, в южных и восточных областях 14-19°; в Карпатах в течение суток 0-5 ° тепла.

В Киеве - ночью дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью 5-7°, днём около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 октября самая высокая температура воздуха днём была +23,1° в 2018 году, самая низкая ночью -5,3° в 1976 году.

В понедельник, 19 октября, будет без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, на юге до 10°; днём 7-12°, на юге до 15°.

В Киеве - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, днём около 10°.