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13:05 17.10.2020

Суд Киева арестовал на 2 месяца напавшего на военнослужащего и волонтер партии "Удар"

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Суд Киева арестовал на 2 месяца напавшего на военнослужащего и волонтер партии "Удар"

По ходатайству Киевской местной прокуратуры №9 мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру партии "Удар" и участнику АТО, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

"Срок действия постановления определено до 12 декабря 2020 года. Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как сообщалось, нападение на волонтера произошел в Соломенском районе Киева вечером 14 октября. Пострадавший раздавал газеты, когда к нему подошел неизвестный, спровоцировал конфликт и нанес ему удары ножом. Волонтера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападающий сразу задержали. Ему сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Теги: #киев #удар #нападение
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