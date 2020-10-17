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12:24 17.10.2020

В Днепропетровской области за сутки скончались 18 больных COVID-19, подтверждено 464 новых случая

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В Днепропетровской области за сутки скончались 18 больных COVID-19, подтверждено 464 новых случая

Второй день подряд в Днепропетровской области фиксируют рекордное количество новых случаев COVID-19: за последние сутки у 464 человек выявили заболевание, из них 383 - в Днепре, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Согласно информации ОГА, 108 жителей региона выздоровели.

"Всего в Днепропетровской области лабораторно подтвердили 10 721 случай COVID-19. 4 732 жителя региона уже выздоровели, 239 умерли", - сказано в сообщении.

В то же время, по данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, летальных случаев за сутки - 18. Сейчас болеют 338 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 17 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 – 6 410 новых случаев, выздоровели 2 194 человека, умерли 109 ранее заболевших.

Теги: #коронавірус #днепропетровская_область
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