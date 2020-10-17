Полиция открыла за сутки 24 уголовных производства из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки (16 октября) открыли 24 уголовных производства, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины в субботу, всего в течение суток в полицию поступило 256 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано: 36 - в Киеве, 29 - в Киевской области, 24 - в Днепропетровской, 22 - в Донецкой, 15 - в Одесской, 14 - в Харьковской, 13 - в Николаевской, по 10 - в Закарпатской, Запорожской и Ровенской областях.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 5206 сообщений, связанных с избирательным процессом.

В ЕРДР внесены сведения о 388 уголовных правонарушениях: 192 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 196 - связаны с избирательным процессом.

Составлено 1286 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.