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12:08 17.10.2020

В ВСУ за сутки 141 новый случай COVID-19, всего болеет 1024 человека

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В ВСУ за сутки 141 новый случай COVID-19, всего болеет 1024 человека

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 141 новый случаей заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеет - 1024 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 3 187 человек, летальных случаев - 12. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 473 человека", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, из 141 нового случая заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 13 человек. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 128 человек. Из них, согласно информации, наибольшее количество в Киевской области - 50 военнослужащих и 12 сотрудников ВСУ.

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 17 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 – 6 410 новых случаев, выздоровели 2 194 человека, умерли 109 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #всу #коронавирус
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