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11:48 17.10.2020

Семьям погибших в авиакатастрофе самолета АН-26Ш в Чугуеве перечислены первые средства для выплат – Минобороны

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Семьям погибших в авиакатастрофе самолета АН-26Ш в Чугуеве перечислены первые средства для выплат – Минобороны

Министерство обороны Украины перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи семьям военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области 25 сентября.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, более 28 млн грн направлено Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины для распределения по военкоматам.

"На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи. Сейчас решение о выплате принято касательно 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных сил", - сказано в сообщении

В ведомстве также подчеркнули, что сейчас продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета АН-26Ш.

"Результаты работы последней должны быть представлены Министру обороны Украины до 25 ноября", - сообщили в Минобороны.

Так, решение об остальных выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев – Харьков - Довжанский, неподалеку от Чугуева упал самолет АН-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте. Курсант Виталий Вильховый скончался в больнице от полученных ранений, ещё один курсант Вячеслав Золочевский выжил и был госпитализирован.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины

По информации Государственного бюро расследований, следствие проверяет 4 версии: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Теги: #минобороны #ан_26 #чугуев
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