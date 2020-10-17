В Киеве еще 598 человек заболели COVID-19, 12 больных умерли, 186 выздоровели - Кличко

В Киеве за сутки еще у 598 человек обнаружили коронавирус, 12 больных умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

" Ситуация с распространением вируса в столице остается сложной. Еще у 598 человек обнаружили коронавирус прошедшие сутки. 12 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 569 киевлян. Подтвердженых случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 30 010", -написал мэр в Телеграм.

По его словам, за минувшие сутки заболели 345 женщин в возрасте от 18 до 97 лет; 210 мужчин в возрасте от 18 до 81 года; 15 девочек от 2 до 17 лет и 18 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Заболели также 28 медиков.

Госпитализированы 56 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 186 человек. Всего коронавирус преодолели 10 661 житель Киева.

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 162, в Дарницком - 80. Но 65 случаев в Печерском районе.