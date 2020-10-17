В Париже задержаны девять человек по делу об убийстве учителя исламским радикалом

Французская полиция взяла под стражу еще пять человек в связи с убийством исламским радикалом школьного учителя в пригороде Парижа, пишет в субботу газета "Монд".

Среди пяти задержанных двое - родители одной из студенток колледжа. Другие задержанные - часть окружения предполагаемого убийцы, но не связаны с ним родственными узами.

Таким образом, всего в связи с этим убийством полиция Франции взяла под стражу девять человек. Еще четверо задержанных ранее являются членами семьи подозреваемого в убийстве.

Предполагаемый убийца при задержании был застрелен полицейскими в соседнем городе Эраньи. Расследованием преступления занялась антитеррористическая прокуратура.

Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на свои источники, что подозреваемый в убийстве родился в Москве в 2002 году. Также французские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что он имеет чеченские корни. По данным канала, он не был известен как правонарушитель ни полиции, ни антитеррористической спецслужбе. Перед нападением террорист якобы прокричал "Аллах акбар".