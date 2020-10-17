События

10:19 17.10.2020

Первого вице-мэра задержали в Луганской области за вымогательство

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Первого вице-мэра задержали в Луганской области за вымогательство

Первого заместителя городского головы на Луганщине задержали правоохранители под процессуальным руководство Северодонецкой местной прокуратуры при получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора

По данным следствия, чиновник требовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города. Он получил от местного предпринимателя 46 тыс. грн взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

Первый заместитель городского головы был задержан правоохранителями в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Следователи и процессуальные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению проводились Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и Рубежанским отделом полиции ГУ Нацполиции в Луганской области.

Теги: #прокуратура #коррупция #ордло #луганская_область
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