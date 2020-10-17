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10:01 17.10.2020

Гражданин Турции задержан за организацию переправки нелегалов через украинскую границу

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Гражданин Турции задержан за организацию переправки нелегалов через украинскую границу

Во Львове в пятницу задержали гражданина Турции, причастного к организации переправки нелегальных мигрантов через украинско-венгерскую границу, сообщает Госпогранслужба Украины.

Задержание провели офицеры Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками Нацполиции. 35-летнему иностранцу объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу».

Во время следственных мероприятий установлено, что задержанный пытался нелегально переправить через границу семерых граждан Турции, которых в январе 2019 года задержали пограничники Мукачевского отряда.

Ч.3 ст.332 УК предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

В погранслужбе также сообщили, что в Волынской области в пятницу провели санкционированные обыски в месте постоянного проживания гражданина Сирии. Правоохранители подозревают его причастность к организации незаконного перемещения из Украины в Польшу через реку Западный Буг незаконных мигрантов - граждан Сирии, Турции, Армении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 175 тыс. грн.

Теги: #госпогранслужба #турция
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