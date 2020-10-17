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09:48 17.10.2020

В Баку сообщают о 13 погибших и 52 раненных после ночного обстрела Гяндже армянскими военными

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В Баку сообщают о 13 погибших и 52 раненных после ночного обстрела Гяндже армянскими военными

13 человек погибли и 52 ранены в результате ракетного обстрела с армянской стороны города Гянджа, сообщает МЧС Азербайджана.

"В результате ракетного обстрела Гянджи со стороны ВС Армении в ночь на 17 октября погибло 13 человек, 52 человека ранены. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы с целью очистить завалы в местах попадания ракет", - говорится в сообщении ведомства.

Вооруженные силы Армении в 01:00 17 октября нанесли новый ракетный удар по городам Гянджа и Мингечевир. Удары по Гяндже были нанесены посредством ОТРК "Эльбрус" ("SCUD"). В Гянджу попали две ракеты, обе в жилые кварталы. Всего пострадали 20 домов, еще четыре-пять полностью разрушены.

Силы ПВО Азербайджана перехватили выпущенные в направлении Мингечевира ракеты. В этом городе находятся крупнейшая электростанция и водохранилище Азербайджана.

Ранее в Минобороны Армении опровергали заявление Баку об обстреле территории Азербайджана.

"С территории Армении или со стороны ВС Армении в направлении Азербайджана не было открыто никакого огня", - написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в "Фейсбуке".

Теги: #грузия #армения #азербайджан
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