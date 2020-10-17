События

09:05 17.10.2020

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 6 410, 109 больных скончались

1 мин читать
В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 6 410, 109 больных скончались

В Украине по состоянию на утро субботы, 17 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 – 6 410 новых случаев, выздоровели 2 194 человека, умерли 109 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 16 октября, был прежний антирекорд - 5 992 новых случая инфицирования, 15 октября сообщалось о 5 062 заболевших,14 октября было зафиксировано 5 590 новых случаев заболевания COVID-19, 13 октября было 5 133.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 293 641 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 517 человек, выздоровели – 124 113 больных.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 164 011 человек, что на 4 107 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (598), в Одесской (506), Харьковской (472), Днепропетровской (464), Хмельницкой (382) и Львовской областях (368).

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 6 930.

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:31 17.10.2020
ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве восточных и южных областей Украины

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве восточных и южных областей Украины

07:46 17.10.2020
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:39 17.10.2020
Двое игроков футбольного клуба "Шахтер" выздоровели от COVID-19

Двое игроков футбольного клуба "Шахтер" выздоровели от COVID-19

04:07 17.10.2020
Двум инспекторам-ревизорам налоговой в Харьковской области, из-за халатности которых бюджет недополучил более 8 миллионов гривен, грозит до 5 лет тюрьмы – ГБР

Двум инспекторам-ревизорам налоговой в Харьковской области, из-за халатности которых бюджет недополучил более 8 миллионов гривен, грозит до 5 лет тюрьмы – ГБР

00:49 17.10.2020
На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 247 случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 247 случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

23:36 16.10.2020
Зеленский во время визита в Турцию провел телефонный разговор с премьер-министром Канады

Зеленский во время визита в Турцию провел телефонный разговор с премьер-министром Канады

22:55 16.10.2020
Бельгия из-за коронавируса вводит комендантский час и закрывает рестораны

Бельгия из-за коронавируса вводит комендантский час и закрывает рестораны

21:56 16.10.2020
Число случаев смерти пациентов с COVID-19 превысило 1,1 млн - университет Хопкинса

Число случаев смерти пациентов с COVID-19 превысило 1,1 млн - университет Хопкинса

21:47 16.10.2020
В киевских клиниках для лечения больных с  Covid-19 свободны 800 койко-мест – Степанов

В киевских клиниках для лечения больных с  Covid-19 свободны 800 койко-мест – Степанов

21:39 16.10.2020
Коронавирус вернулся на авианосец "Теодор Рузвельт"

Коронавирус вернулся на авианосец "Теодор Рузвельт"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени

Суд определил наказание фигуранту "дела Гандзюк" Павловскому – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора ждет информации САП по инициированной НАБУ экстрадиции Бахматюка, бизнесмен считает требования НАБУ абсурдом

Экс-регионал Валерий Омельченко может возглавить Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей - декларация

ПОСЛЕДНЕЕ

Первого вице-мэра задержали в Луганской области за вымогательство

Гражданин Турции задержан за организацию переправки нелегалов через украинскую границу

В Баку сообщают о 13 погибших и 52 раненных после ночного обстрела Гяндже армянскими военными

Во Франции мужчина обезглавил учителя истории за показ ученикам карикатур на пророка

Мужчина убил учителя истории во Франции за карикатуры на пророка Мухаммеда

Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

Резников сообщил о подготовке законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО после деоккупации и намерен заранее готовить сотрудников будущих местных властей

Меморандум между оборонными ведомствами Украины и Турции содержит намерение реализовывать проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и турбинных двигателей

Харьковчанин требовал от следователя ГБР деньги за неразглашение личной информации и прекращение слежки за ним

Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА