ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве восточных и южных областей Украины

В ближайшие дни в большинстве восточных и южных регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 17 октября в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, обнародованном в субботу утром на сайте ГСЧС Украины.