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08:31 17.10.2020

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве восточных и южных областей Украины

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ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве восточных и южных областей Украины

В ближайшие дни в большинстве восточных и южных регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 17 октября в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, обнародованном в субботу утром на сайте ГСЧС Украины.

Теги: #пожарная_опасность #украина
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