Двое игроков футбольного клуба "Шахтер" выздоровели от COVID-19

У двоих игроков футбольного клуба "Шахтер" Андрея Пятова и Тараса Степаненко по результатам повторного теста COVID-19 не выявлен, сообщает пресс-служба клуба.

"Голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко также сдали тесты, результаты - отрицательные. Для футболистов режим самоизоляции подходит к концу, и они должны пройти медосмотр, по итогам которого будет определен день возвращения к тренировочному процессу. Еще 9 игроков "Шахтера", у которых коронавирус выявлен 8 октября, остаются на самоизоляции. Как уже сообщалось ранее, они будут тестироваться в воскресенье, 18 октября" – говорится в сообщении, на официальном сайте ФК "Шахтер".