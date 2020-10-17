События

07:39 17.10.2020

Двое игроков футбольного клуба "Шахтер" выздоровели от COVID-19

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Двое игроков футбольного клуба "Шахтер" выздоровели от COVID-19

У двоих игроков футбольного клуба "Шахтер" Андрея Пятова и Тараса Степаненко по результатам повторного теста COVID-19 не выявлен, сообщает пресс-служба клуба.

"Голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко также сдали тесты, результаты - отрицательные. Для футболистов режим самоизоляции подходит к концу, и они должны пройти медосмотр, по итогам которого будет определен день возвращения к тренировочному процессу. Еще 9 игроков "Шахтера", у которых коронавирус выявлен 8 октября, остаются на самоизоляции. Как уже сообщалось ранее, они будут тестироваться в воскресенье, 18 октября" – говорится в сообщении, на официальном сайте ФК "Шахтер".

Теги: #коронавирус #украина #шахтер
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Интерфакс-Украина
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