Двум инспекторам-ревизорам налоговой в Харьковской области, из-за халатности которых бюджет недополучил более 8 миллионов гривен, грозит до 5 лет тюрьмы – ГБР

Обвинительный акт в отношении двух главных государственных ревизоров-инспекторов одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области, подозреваемых в служебной халатности при контрольно-проверочных мероприятий (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины), направлен в суд.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового", - сообщается на официальном сайте ГБР.

По данным досудебного следствия, в конце 2018 года инспекторы проводили выездную проверку налогоплательщика, который был задействован в преступной схеме по минимизации налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль при ввозе, реализации на территории Украины товаров из Китайской Народной Республики. В ходе проверки налоговики не обратили внимания на факты нарушения налогового законодательства в деятельности налогоплательщика и не отразили их в акте. Из-за этого в госбюджет не были взысканы средства на общую сумму более 8 млн.141 тыс.грн.