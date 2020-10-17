На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 247 случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

По состоянию на вечер пятницы в Черновицкой области зарегистрировано 247 новых случаев заболевания коронавирусом, количество больных увеличивается, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"247! Это самая большая цифра с начала эпидемии в Черновицкой области. Значительное количество новых случаев инфицирования именно в Черновцах. COVID-19 не отступает и продолжает коварно и стремительно увеличивать количество больных в Украине, и на Буковине, в частности. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем - соблюдайте карантин", - написал Осачук на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.