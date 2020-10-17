Во Франции мужчина обезглавил учителя истории за показ ученикам карикатур на пророка

В пригороде Парижа мужчина кухонным ножом обезглавил учителя истории, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщают западные СМИ со ссылкой на парижскую полицию.

По данным СМИ, местная полиция в пятницу во второй половине дня сообщила об обнаружении тела в городе Конфлан-Сент-Онорин в департаменте Ивелин, к северо-западу от Парижа.

Убийцу, который имел при себе огнестрельное оружие, преследовала полиция. Он отказался сдаться и был застрелен после того, как начал угрожать полиции. После этого полиция оцепила территорию, опасаясь того, что на убийце мог быть жилет террориста-смертника.

Французские прокуроры считают нападение террористическим актом.

Как сообщили в Союзе национальной полиции, о подозреваемом на данный момент почти ничего не известно.

Убийство произошло спустя несколько недель после нападения на двух сотрудников информационного агентства Premieres Lignes близ бывших помещений редакции Charlie Hebdo. Они были ранены холодным оружием.

Задержанный по горячим следам пакистанец объяснил, что он мстил за повторную публикацию в Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда, но не знал, что редакция журнала переехала, и считал, что напал на ее сотрудников.

В редакции журнала Charlie Hebdo 7 января 2015 года был совершен теракт. В результате нападения вооруженных исламских боевиков погибли 12 человек, 11 были ранены. Главные подозреваемые в совершении террористического акта - братья Саид и Шериф Куаши - были ликвидированы 9 января французским спецназом.

Нападение спровоцировала публикация карикатур на пророка Мухаммеда. Теракт в Charlie Hebdo положил начало серии нападений исламистов во Франции.

В начале сентября нынешнего года журнал повторно опубликовал карикатуры на пророка. Переиздание карикатур было связано с началом судебного процесса в отношении предполагаемых пособников террористов.