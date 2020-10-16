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23:36 16.10.2020

Зеленский во время визита в Турцию провел телефонный разговор с премьер-министром Канады

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Зеленский во время визита в Турцию провел телефонный разговор с премьер-министром Канады

Во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию у него состоялся короткий телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Премьер-министр Канады провел телефонный разговор с президентом Турции, во время которой Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что у него есть сюрприз для Джастина Трюдо, и передал трубку Владимиру Зеленскому. Лидеры Украины и Канады обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия в актуальных проектах", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в пятницу.

В Офисе президента Украины отметили, что Зеленский и Трюдо были приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате.

Теги: #зеленский #трюдо #украина #разговор
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