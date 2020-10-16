События

22:55 16.10.2020

Бельгия из-за коронавируса вводит комендантский час и закрывает рестораны

2 мин читать
Бельгия из-за коронавируса вводит комендантский час и закрывает рестораны

Бельгийский комитет по согласованию, который объединяет руководителей федеральных и региональных властей, в связи с усилением пандемии COVID-19 принял в пятницу решение ввести комендантский час на всей территории страны.

"Мы отдаем отчет в том, что эти меры очень жесткие. Но они необходимы. Этот вирус затронул всех особенно тяжелым образом. Нас ожидают очень сложные недели. Но, чтобы избежать худшего, надо действовать сейчас", - сказал премьер-министр Александр Де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе после заседания комитета.

По его словам, на данный момент цифры по всем показателям пандемии в стране выше, чем в марте и апреле нынешнего года, иногда выше вдвое.

Глава правительства объявил о введении на всей территории Бельгии комендантского часа. Это распоряжение вступит в силу с понедельника, 19 октября. Комендантский час, когда запрещено выходить на улицу, будет действовать с полуночи до пяти часов утра. Исключения сделаны для отправляющихся на работу или возвращающихся с нее и еще ряда специальных случаев. На этой неделе такая мера уже была введена в бельгийских франкоязычных провинциях Валлонский Брабант и Люксембург.

Кроме того, с 19 октября закрываются рестораны и кафе по всей территории страны.

"Рестораны и кафе должны закрыться на период в один месяц. Через две недели будет проведена оценка ситуации и будет принят пакет масштабных мер по поддержке сектора, чтобы помочь кафе и ресторанам пройти этот явно очень и очень трудный период для них", - сообщил премьер.

Он добавил, что продажа алкоголя вечером будет запрещена с 20:00. Ночные магазины обязаны закрываться в 22:00, и в них, как и повсюду, нельзя торговать алкоголем с 20:00.

Близкое общение с лицами, не являющимися членами семьи, сокращается до 1 человека. В частных застольях или иных собраниях могут участвовать не более 4 человек при соблюдении санитарных мер предосторожности и при условии, что в течение двух недель это будут одни и те же люди.

Там, где дистанционная работа возможна, она становится обязательной. В иных случаях должны соблюдаться строжайшие превентивные меры.

Отменяются обычно начинавшиеся в начале ноября традиционные рождественские базары.

Что касается работы учреждений культуры и спортивных объектов, для них в течение недели будет разработан новый протокол с учетом усугубления эпидемиологической ситуации.

Теги: #коронавирус #бельгия #меры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:56 16.10.2020
Число случаев смерти пациентов с COVID-19 превысило 1,1 млн - университет Хопкинса

Число случаев смерти пациентов с COVID-19 превысило 1,1 млн - университет Хопкинса

21:47 16.10.2020
В киевских клиниках для лечения больных с  Covid-19 свободны 800 койко-мест – Степанов

В киевских клиниках для лечения больных с  Covid-19 свободны 800 койко-мест – Степанов

21:39 16.10.2020
Коронавирус вернулся на авианосец "Теодор Рузвельт"

Коронавирус вернулся на авианосец "Теодор Рузвельт"

19:41 16.10.2020
Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

19:31 16.10.2020
В Италии за сутки выявили более 10 тыс. случаев COVID-19 - рекорд с начала пандемии

В Италии за сутки выявили более 10 тыс. случаев COVID-19 - рекорд с начала пандемии

18:45 16.10.2020
Глава Луганской ОГА: пока мы не будем закрывать область полностью из-за попадания в "красную" зону, но жестко будем проверять соблюдение карантинных ограничений

Глава Луганской ОГА: пока мы не будем закрывать область полностью из-за попадания в "красную" зону, но жестко будем проверять соблюдение карантинных ограничений

16:07 16.10.2020
Порошенко: залог успешной борьбы с эпидемией коронавируса – компетентные власти на местах

Порошенко: залог успешной борьбы с эпидемией коронавируса – компетентные власти на местах

15:32 16.10.2020
Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

13:54 16.10.2020
Школы в Харькове закрываться не будут, несмотря на попадание города в "красную" зону

Школы в Харькове закрываться не будут, несмотря на попадание города в "красную" зону

13:52 16.10.2020
В условиях эпидемии Covid-19 и сезонного роста заболеваемости гриппом медицинская система должна быть готова госпитализировать в первую очередь детей - Данилов

В условиях эпидемии Covid-19 и сезонного роста заболеваемости гриппом медицинская система должна быть готова госпитализировать в первую очередь детей - Данилов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени

Суд определил наказание фигуранту "дела Гандзюк" Павловскому – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора ждет информации САП по инициированной НАБУ экстрадиции Бахматюка, бизнесмен считает требования НАБУ абсурдом

Экс-регионал Валерий Омельченко может возглавить Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей - декларация

ПОСЛЕДНЕЕ

Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

Резников сообщил о подготовке законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО после деоккупации и намерен заранее готовить сотрудников будущих местных властей

Меморандум между оборонными ведомствами Украины и Турции содержит намерение реализовывать проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и турбинных двигателей

Харьковчанин требовал от следователя ГБР деньги за неразглашение личной информации и прекращение слежки за ним

Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени

British Airways оштрафована на 20 млн фунтов в связи с утечкой персональных данных в 2018г

Суд определил наказание фигуранту "дела Гандзюк" Павловскому – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора ждет информации САП по инициированной НАБУ экстрадиции Бахматюка, бизнесмен считает требования НАБУ абсурдом

Экс-регионал Валерий Омельченко может возглавить Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей - декларация

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА