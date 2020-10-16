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21:56 16.10.2020

Число случаев смерти пациентов с COVID-19 превысило 1,1 млн - университет Хопкинса

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Число случаев смерти пациентов с COVID-19 превысило 1,1 млн - университет Хопкинса

Число летальных исходов людей с коронавирусом COVID-19 в пятницу превысило отметку в 1,1 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 20:45 количество скончавшихся составляет 1 млн 100 тыс. 364.

Общее число выявленных заражений COVID-19 достигло отметки в 39 млн 68 тыс. 667.

Между тем, выздоровели 26 млн 950 тыс. 302 заболевших, что составляет более 68,9% от всех диагностированных случаев.

Согласно данным университета Хопкинса, на первом месте по числу случаев коронавируса и летальных исходов стоят США. Там общее число диагностированных заражений в пятницу превысило отметку в 8 млн, скончались с начала пандемии 217,9 тыс. инфицированных.

Вторую и третью строчку по темпам распространения вируса занимают Индия (7,3 млн случаев) и Бразилия (5,1 млн случаев)

Теги: #данные #коронавирус #смертность #мир
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