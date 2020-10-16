События

21:47 16.10.2020

В киевских клиниках для лечения больных с  Covid-19 свободны 800 койко-мест – Степанов

1 мин читать
В киевских клиниках для лечения больных с  Covid-19 свободны 800 койко-мест – Степанов

В больницах Киева для лечения пациентов с Covid-19 выделено 2781 койко-место,  из которых 800 свободны,  заявляет министр здравоохранения Максим Степанов.

“В Киеве на сегодняшний день отведено под лечение больных на Covid 2781 койко-место. По состоянию на утро занято 1941 койко-мест, то  есть вы видите, что более чем 800 коек свободны”, - сказал Степанов вечером в пятницу в  эфире телеканала “Интер”.

По словам Степанова, некоторые клиники столицы, "например, Александровская больница или другие, заполнены, но в таком случае пациентов отвозят в другие больницы согласно утвержденным маршрутам".

"У нас есть четкое понимание, как мы дальше будет увеличивать количество коек… мы будем их увеличивать до 52 тысяч  - это 30% от всего коечного фонда, который есть в стране и который может быть использован для лечении больных на Covid", - рассказал Степанов.

Министр здравоохранения назвал регионы где ситуация с заболеванием на Covid-19 напряженная: "в Киеве до 70 % койко-мест заняты, такая же ситуация в Харьковской области, более напряженная - в Донецкой, Луганской, Одесской  областях и самой Одессе, где мы постоянно увеличиваем количество койко мест".

Теги: #киев #коронавирус #больницы #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:55 16.10.2020
Бельгия из-за коронавируса вводит комендантский час и закрывает рестораны

Бельгия из-за коронавируса вводит комендантский час и закрывает рестораны

21:56 16.10.2020
Число случаев смерти пациентов с COVID-19 превысило 1,1 млн - университет Хопкинса

Число случаев смерти пациентов с COVID-19 превысило 1,1 млн - университет Хопкинса

21:39 16.10.2020
Коронавирус вернулся на авианосец "Теодор Рузвельт"

Коронавирус вернулся на авианосец "Теодор Рузвельт"

19:41 16.10.2020
Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

19:31 16.10.2020
В Италии за сутки выявили более 10 тыс. случаев COVID-19 - рекорд с начала пандемии

В Италии за сутки выявили более 10 тыс. случаев COVID-19 - рекорд с начала пандемии

19:06 16.10.2020
Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонной сфере после встречи Зеленского и Эрдогана

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонной сфере после встречи Зеленского и Эрдогана

18:45 16.10.2020
Глава Луганской ОГА: пока мы не будем закрывать область полностью из-за попадания в "красную" зону, но жестко будем проверять соблюдение карантинных ограничений

Глава Луганской ОГА: пока мы не будем закрывать область полностью из-за попадания в "красную" зону, но жестко будем проверять соблюдение карантинных ограничений

17:48 16.10.2020
Просьбу о снятии российских санкций с украинских машзаводов инициировала ассоциация "Укрмашстрой"

Просьбу о снятии российских санкций с украинских машзаводов инициировала ассоциация "Укрмашстрой"

17:34 16.10.2020
Украина в 2020г стала лидером по росту e-commerce в Восточной Европе - Euromonitor International

Украина в 2020г стала лидером по росту e-commerce в Восточной Европе - Euromonitor International

17:33 16.10.2020
В Киеве начали подключение зданий к теплу, оно займет около 7 дней

В Киеве начали подключение зданий к теплу, оно займет около 7 дней

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени

Суд определил наказание фигуранту "дела Гандзюк" Павловскому – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора ждет информации САП по инициированной НАБУ экстрадиции Бахматюка, бизнесмен считает требования НАБУ абсурдом

Экс-регионал Валерий Омельченко может возглавить Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей - декларация

ПОСЛЕДНЕЕ

Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

Резников сообщил о подготовке законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО после деоккупации и намерен заранее готовить сотрудников будущих местных властей

Меморандум между оборонными ведомствами Украины и Турции содержит намерение реализовывать проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и турбинных двигателей

Харьковчанин требовал от следователя ГБР деньги за неразглашение личной информации и прекращение слежки за ним

Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени

British Airways оштрафована на 20 млн фунтов в связи с утечкой персональных данных в 2018г

Суд определил наказание фигуранту "дела Гандзюк" Павловскому – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора ждет информации САП по инициированной НАБУ экстрадиции Бахматюка, бизнесмен считает требования НАБУ абсурдом

Экс-регионал Валерий Омельченко может возглавить Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей - декларация

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА