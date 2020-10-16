В киевских клиниках для лечения больных с  Covid-19 свободны 800 койко-мест – Степанов

В больницах Киева для лечения пациентов с Covid-19 выделено 2781 койко-место, из которых 800 свободны, заявляет министр здравоохранения Максим Степанов.

“В Киеве на сегодняшний день отведено под лечение больных на Covid 2781 койко-место. По состоянию на утро занято 1941 койко-мест, то есть вы видите, что более чем 800 коек свободны”, - сказал Степанов вечером в пятницу в эфире телеканала “Интер”.

По словам Степанова, некоторые клиники столицы, "например, Александровская больница или другие, заполнены, но в таком случае пациентов отвозят в другие больницы согласно утвержденным маршрутам".

"У нас есть четкое понимание, как мы дальше будет увеличивать количество коек… мы будем их увеличивать до 52 тысяч - это 30% от всего коечного фонда, который есть в стране и который может быть использован для лечении больных на Covid", - рассказал Степанов.

Министр здравоохранения назвал регионы где ситуация с заболеванием на Covid-19 напряженная: "в Киеве до 70 % койко-мест заняты, такая же ситуация в Харьковской области, более напряженная - в Донецкой, Луганской, Одесской областях и самой Одессе, где мы постоянно увеличиваем количество койко мест".