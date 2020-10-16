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20:36 16.10.2020

Меморандум между оборонными ведомствами Украины и Турции содержит намерение реализовывать проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и турбинных двигателей

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Меморандум между оборонными ведомствами Украины и Турции содержит намерение реализовывать проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и турбинных двигателей

Подписанный Меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики о проектах в области оборонно-промышленных проектов содержит намерение реализовывать проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и турбинных двигателей.

"Меморандум отмечает стремление Украины и Турции развивать свои оборонно-промышленные программы и укреплять оборонительные способности, а также установить взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга. В документе определяются намерения сторон начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей", - сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины.

В пятницу в Стамбуле в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было также подписано Рамочное военное соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики.

"Соглашение заключается с целью создания правовых основ для расширения и углубления действующего украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также определяет порядок такого сотрудничества. Документ, в частности, определяет направления сотрудничества, принципы сотрудничества, режим безопасности классифицированной информации, порядок обмена разведывательной информацией, правовое регулирование деятельности специалистов, командированных каждой из сторон, возмещения возможных убытков, порядок разрешения споров и т.п.", - отмечается в сообщении.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар подписали Протокол 12-го заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Документ фиксирует достигнутые правительственными экспертами договоренности, планы и задачи в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и инфраструктуры, а также в сфере таможенной политики.

Теги: #оборонка #турция
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