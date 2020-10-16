Харьковчанин требовал от следователя ГБР деньги за неразглашение личной информации и прекращение слежки за ним

По материалам Управления обеспечения личной безопасности Государственного бюро расследований следователи ГБР задержали жителя Харькова, который требовал от следователя бюро и его знакомого $20 тыс. (ч.3 ст.189 УК Украины).

"Средства уплачивались за неразглашение личной информации, прекращение проведения негласных следственных (розыскных) действий в отношении следователя ГБР и за непередачу полученных сведений руководству Государственного бюро расследований", - сообщает пресс-служба ГБР.

Мужчина был задержан сразу после получения им требуемой суммы в порядке ст.208 УПК Украины

По предварительной информации, он действовал по предварительному сговору с другими сотрудниками Государственного бюро расследований. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве, совершенному по предварительному сговору группой лиц и проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления.