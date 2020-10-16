События

20:33 16.10.2020

Харьковчанин требовал от следователя ГБР деньги за неразглашение личной информации и прекращение слежки за ним

1 мин читать
Харьковчанин требовал от следователя ГБР деньги за неразглашение личной информации и прекращение слежки за ним

По материалам Управления обеспечения личной безопасности Государственного бюро расследований следователи ГБР задержали жителя Харькова, который требовал от следователя бюро и его знакомого $20 тыс. (ч.3 ст.189 УК Украины).

"Средства уплачивались за неразглашение личной информации, прекращение проведения негласных следственных (розыскных) действий в отношении следователя ГБР и за непередачу полученных сведений руководству Государственного бюро расследований", - сообщает пресс-служба ГБР.

Мужчина был задержан сразу после получения им требуемой суммы в порядке ст.208 УПК Украины

По предварительной информации, он действовал по предварительному сговору с другими сотрудниками Государственного бюро расследований. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве, совершенному по предварительному сговору группой лиц и проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления.

 

Теги: #взятка #гбр #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:54 16.10.2020
Школы в Харькове закрываться не будут, несмотря на попадание города в "красную" зону

Школы в Харькове закрываться не будут, несмотря на попадание города в "красную" зону

20:14 15.10.2020
Несмотря на попадание в "красную" зону, Харьков не будет останавливать общественный транспорт, закрывать рынки и общепит - первый вице-мэр

Несмотря на попадание в "красную" зону, Харьков не будет останавливать общественный транспорт, закрывать рынки и общепит - первый вице-мэр

15:13 15.10.2020
Полиция устанавливает обстоятельства нападения на агитаторов ЕС в Харькове, информация о применении ножа не подтвердилась

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на агитаторов ЕС в Харькове, информация о применении ножа не подтвердилась

13:10 15.10.2020
На агитаторов "Евросолидарности" в Харькове напали, в партии обвиняют конкурентов

На агитаторов "Евросолидарности" в Харькове напали, в партии обвиняют конкурентов

11:26 15.10.2020
На агитаторов "Евросолидарности" в Харькове напали с ножом, в партии обвиняют конкурентов

На агитаторов "Евросолидарности" в Харькове напали с ножом, в партии обвиняют конкурентов

17:01 12.10.2020
В трех опорных больницах Харькова разворачивают еще 254 "кислородные" койки для больных COVID-19 - вице-мэр

В трех опорных больницах Харькова разворачивают еще 254 "кислородные" койки для больных COVID-19 - вице-мэр

15:57 12.10.2020
Харьковское метро сократит интервалы между поездами, но закрываться не будет – первый вице-мэр

Харьковское метро сократит интервалы между поездами, но закрываться не будет – первый вице-мэр

20:54 11.10.2020
В Харькове группа неизвестных напали на представителей президентской партии

В Харькове группа неизвестных напали на представителей президентской партии

15:13 09.10.2020
ВАКС избрал меру пресечения председателю Харьковского окружного админсуда

ВАКС избрал меру пресечения председателю Харьковского окружного админсуда

12:21 09.10.2020
НКРЭКУ пожаловалась ГБР на вмешательство в работу со стороны группы депутатов

НКРЭКУ пожаловалась ГБР на вмешательство в работу со стороны группы депутатов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени

Суд определил наказание фигуранту "дела Гандзюк" Павловскому – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора ждет информации САП по инициированной НАБУ экстрадиции Бахматюка, бизнесмен считает требования НАБУ абсурдом

Экс-регионал Валерий Омельченко может возглавить Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей - декларация

ПОСЛЕДНЕЕ

Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

Резников сообщил о подготовке законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО после деоккупации и намерен заранее готовить сотрудников будущих местных властей

Меморандум между оборонными ведомствами Украины и Турции содержит намерение реализовывать проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и турбинных двигателей

Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

В Италии за сутки выявили более 10 тыс. случаев COVID-19 - рекорд с начала пандемии

Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени

British Airways оштрафована на 20 млн фунтов в связи с утечкой персональных данных в 2018г

Суд определил наказание фигуранту "дела Гандзюк" Павловскому – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора ждет информации САП по инициированной НАБУ экстрадиции Бахматюка, бизнесмен считает требования НАБУ абсурдом

Глава Луганской ОГА: пока мы не будем закрывать область полностью из-за попадания в "красную" зону, но жестко будем проверять соблюдение карантинных ограничений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА