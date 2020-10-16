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19:28 16.10.2020

Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени

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Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Турции с рабочим визитом, вручил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени.

"В соответствии с указом президента Украины № 450/2020 "О награждении Р.Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого", президент Турции отмечен за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины", - сообщает в пятницу вечером пресс-служба президента Украины.

Эрдоган поблагодарил главу Украинского государства за награду.

"Спасибо от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды", - сказал президент Турции.

Теги: #награждение #турция #президенты
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