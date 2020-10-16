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19:15 16.10.2020

Суд определил наказание фигуранту "дела Гандзюк" Павловскому – Офис генпрокурора

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Суд определил наказание фигуранту "дела Гандзюк" Павловскому – Офис генпрокурора

Приморский районный суд Одессы вынес приговор помощнику бывшего народного депутата Игорю Павловскому, который обвинялся в заранее не обещанном укрывательстве преступления относительно херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, в ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления и просил суд утвердить соглашение о признании виновности между ним и прокурором.

"Суд учел позицию потерпевших, которые не возражали против утверждения соглашения и отказались от гражданского иска, а также искреннее раскаяние и активное содействие обвиняемым раскрытию преступления и утвердил соглашение, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год", - говорится в сообщение.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

20 августа Днепровский суд Киева арестовал на два месяца до 18 октября фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. По решению судьи, Мангер и Левин арестованы без права внесения залога.

Теги: #гандзюк #суд #одесса
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