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18:48 16.10.2020

Офис генпрокурора ждет информации САП по инициированной НАБУ экстрадиции Бахматюка, бизнесмен считает требования НАБУ абсурдом

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Офис генпрокурора ждет информации САП по инициированной НАБУ экстрадиции Бахматюка, бизнесмен считает требования НАБУ абсурдом

Офис Генерального прокурора сообщил на своем сайте о рассмотрении ходатайства Национального антикоррупционного бюро Украины от 15 июня 2020 года в компетентный орган иностранного государства о выдаче подозреваемого в присвоении средств стабилизационного кредита НБУ Олега Бахматюка.

"28 августа Офис генпрокурора запросил вывод Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) относительно обоснованности принятых процессуальных решений в этом уголовном производстве. 21 сентября такой вывод поступил в профильный департамент, однако в этом документе не были отражены сведения о законности постановления об объявлении подозреваемого в международный розыск. Поэтому Офисом в настоящее время запрошена информация от САП о законности этого процессуального решения и ожидается ответ", – указано в сообщении.

Офис генпрокурора указал, что орган досудебного расследования уже пытался инициировать розыск Бахматюка с использованием каналов "Интерпола", но "Интерпол" до настоящего времени не принимал положительного для следствия решения из-за несоответствия подготовленных НАБУ материалов правилам организации.

"Поэтому НАБУ пошло путем запроса о выдаче лица в Украину для привлечения к уголовной ответственности на основании Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года, который Офис генпрокурора изучает также тщательно, как и "Интерпол", – отмечается в сообщении.

Офис генпрокурора подчеркнул, что его целью является привлечение к ответственности лиц, совершивших уголовные преступления, но не пренебрегая нормами национального законодательства, на соблюдении которых настаивает ЕСПЧ в своих многочисленных решениях против Украины.

"Поэтому Офис Генерального прокурора, в случае соответствия всех документов нормам УПК Украины и международных договоров, обеспечит дальнейшее направление ходатайства о выдаче подозреваемого в компетентные органы иностранного государства", – отмечено в релизе.

В свою очередь Бахматюк в комментарии "Украинской правде" заявил, что появившаяся в СМИ до официального сообщения Офиса генпрокурора информация от "источников в правоохранительных органах" - сознательный "слив" от НАБУ для давления на генпрокурора Ирину Венедиктову и требует расследования такой утечки.

"Абсурдом считаю требования НАБУ об избрании мне меры пресечения на основании того, что мое место пребывания, будто, неизвестно НАБУ. Оно не просто известно НАБУ - о моем местонахождении адвокаты сообщили всем заинтересованным следственным органам", – подчеркнул Бахматюк.

Он также утверждает, что второй главный подозреваемый по делу – экс-первый замглавы НБУ, а ныне глава правления Райффайзен Банк Аваль Александр Писарук, за год следствия был вызван на допрос только один раз, что подтверждает бессмысленность обвинений и бесперспективность дела в суде.

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября 2019 года сообщили о подозрении Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-главе банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года. Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым лицам: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка.

С 13 по 15 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес решения о домашнем аресте Каленского и взятии под стражу пяти других подозреваемых на 60 дней с альтернативой залога. Крупнейшая сумма залога была определена Шульге – 15,368 млн грн, для директора Станиславской торговой компании – 1,92 млн грн, экс-зампреда правления VAB Банка – 1,15 млн грн, директора ООО "Бизнес-центр "Экспертиза" – 0,38 млн грн и основателю одного из обществ – 0,58 млн грн. Писаруку ВАКС избрал меру пресечения в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск по этому делу Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк. Бахматюк неоднократно заявлял, что находится в Вене и готов участвовать во всех процессуальных действиях.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

Теги: #бахматюк #генпрокуратура
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