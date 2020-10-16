Обновленные условия дистанционного обучения в школах вступили в силу – Минобразования Украины

Положение о дистанционной форме получения полного общего среднего образования вступило в силу в пятницу, 16 октября, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Дистанционное обучение является перспективной сферой развития образования в условиях ее цифровизации. В то же время такое обучение в случае необходимости позволяет обеспечить индивидуальную образовательную траекторию соискателя образования, а также непрерывность образовательного процесса в случаях чрезвычайных обстоятельств, которые объективно делают невозможным посещение учебных заведений", - цитирует и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета пресс-служба ведомства.

Отмечается, что дистанционная форма получения образования остается исключительно добровольной и требует представления соответствующего заявления о приеме/переводе от родителей, но теперь для обучения в дистанционной форме ученикам не нужно иметь высокий уровень обучения (10-12 баллов) - такую возможность имеет любой ученик для реализации индивидуальной образовательной траектории.

Технологии дистанционного обучения в различных формах получения образования (дневная, вечерняя, педагогический патронаж) могут использоваться для проведения оценки, консультаций, изучения отдельных тем по предмету. Также их можно использовать для предоставления дополнительных психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг для лиц с особыми образовательными потребностями, если в населенном пункте, где проживает ученик, отсутствуют соответствующие специалисты, предоставляющие такие услуги.

Кроме того, технологии дистанционного обучения позволяют продолжать образовательный процесс во время карантина и других чрезвычайных обстоятельств (без перевода учащихся на дистанционную форму).

В документе также урегулирована возможность организации смешанного обучения. Учебное заведение может определить такой режим работы, при котором ученики поочередно посещают учебное заведение для очных занятий, остальное время учась дистанционно.

Положение предусматривает, что обязательно должны учитываться интересы учащихся при дистанционном обучении: организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учениками; при дистанционном обучении должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с особыми потребностями с обязательным учетом индивидуальной программы развития; учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учащихся; для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учеников - телефонной, почтовой связи и тому подобное; организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил и норм по формированию расписания учебных занятий, упражнений для глаз и осанки, непрерывной продолжительности учебной деятельности с техническими средствами обучения, времени для выполнения домашних заданий и тому подобное.

В министерстве отмечают, что с целью обеспечения прав педагогических работников в Положении указано, что организация дистанционного обучения должно осуществляться в пределах их рабочего времени.

В рамках своей автономии учебное заведение самостоятельно определять механизм мониторинга и контроля качества дистанционного обучения в учебном заведении. То, как руководитель учреждения будет осуществлять контроль за выполнением образовательных программ учащимися и педработниками, будет одобрять педсовет.