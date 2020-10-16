В Киеве начали подключение зданий к теплу, оно займет около 7 дней

В Киеве начали подключение зданий к теплу и по состоянию на 16:00 тепло получили 7,8% жилищного фонда (775 домов), сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в пятницу вечером.

"Учреждения социальной сферы подключаются к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства. На указанное время тепло уже получают: 1,5% больниц (5) и 0,4% от общего количества детсадов (2)", - говорится в сообщении.

В горадминистрации такжедобавли, что включение отопления всем потребителям в более сжатые сроки невозможно. Резкое увеличение тепловой нагрузки - температуры теплоносителя и давления - может привести к аварийным повреждениям. Поэтому развертывание системы происходит постепенно.

"Информируем, что в столице функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: три мощных теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и более 2700 километров тепловых сетей. В соответствии с технологическими нормами, развертывание такой системы занимает около 7 дней. Поэтому город принял решение о старте отопительного сезона 16 октября, учитывая прогноз о резком похолодании со следующей недели", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что на следующей неделе по прогнозам Укргидрометцентра существенно снизится температура воздуха.