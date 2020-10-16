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16:54 16.10.2020

ЕС отменил намеченный на ноябрь саммит в Берлине - Меркель

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ЕС отменил намеченный на ноябрь саммит в Берлине - Меркель

Евросоюз решил отменить намеченный на ноябрь очный саммит в Берлине, сообщила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"В смысле необходимости ограничения контактов - я считаю, что это необходимый сейчас сигнал", - сказала она журналистам в Брюсселе в пятницу.

В последнее время в Германии растет число инфицированных коронавирусом нового типа, в пятницу немецкий Институт Роберта Коха зафиксировал рекордное с лета число заразившихся - 7 тыс. 334 новых случая.

Специалисты института и представители Минздрава ФРГ предупреждают, что в связи с приходом холодов и традиционного сезона гриппа показатели заболевания коронавирусом будут только расти.

Теги: #ес #меркель #саммит
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