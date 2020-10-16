ЕС призывает РФ продолжить переговоры с Австралией и Нидерландами по МН17

Лидеры стран ЕС призывают Россию продолжать трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами по крушению в Донбассе "Боинга", выполнявшего рейс МН17, говорится в заявлении по итогам саммита глав государств и правительств стран ЕС.

"Евросовет призывает Россию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Россией по крушению (самолета - ИФ) рейса МН17", - говорится в документе.

В нем отмечается, что ЕС "поддерживает все усилия, направленные на выявление ответственных" за катастрофу и на "восстановление справедливости".

Накануне в МИД РФ заявили, что Москва не видит смысла в продолжении консультаций с Австралией и Нидерландами по поводу авиакатастрофы малазийского "Боинга" летом 2014 года.

"Не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций, а прошло всего три раунда, Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ. Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них", - говорится в заявлении МИД.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Между тем официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малазийского авиалайнера на востоке Украины.

Нидерланды 10 июля этого года подали в ЕСПЧ иск против России в связи с катастрофой самолета рейса МН17 на Донбассе. ЕСПЧ сообщил, что иск зарегистрирован 15 июля.

Согласно пресс-релизу суда, Нидерланды утверждают, что российское правительство несет ответственность за гибель людей в нарушение ст. 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейская Конвенции о правах человека.

ЕСПЧ имеет право рассматривать как индивидуальные, так и межгосударственные жалобы. Задача суда - определить, было ли нарушено то или иное право истца, а если да, то присудить компенсацию.

На практике рассмотрения в ЕСПЧ исков одного государства против другого случаются довольно редко.