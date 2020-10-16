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16:24 16.10.2020

Минская полиция обещает "гуманно" применять оружие к протестующим

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Начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков сообщил о возможности "гуманного" применения оружия в отношении протестующих, в том числе и огнестрельного.

"Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним (протестующим), в том числе и огнестрельное. И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберём, - заявил Карпенков в эфире телеканала "Беларусь 1" в пятницу.

Он уточнил, что оружие будет применяться, если протестующие начнут оказывать активное сопротивление. Глава ГУБОПиК подчеркнул, что, если кто-то подымет руку с "заточкой" на сотрудника правоохранительных органов, "по ним будет применено огнестрельное оружие".

"Я видел все выборы, все протестные массы, которые были в 2001, 2006 и 2010 и 2015 годах. Таких аморальных и циничных лиц, которые участвуют в этом движении, я никогда не встречал", - сказал Карпенков.

В Беларуси уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Запад не признает Лукашенко законно избранным президентом

 

Теги: #оружие #милиция #беларусь
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