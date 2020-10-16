События

15:23 16.10.2020

Джонсон призвал готовиться к жесткому варианту Brexit

1 мин читать
Джонсон призвал готовиться к жесткому варианту Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что его стране пора готовиться к жесткому варианту завершения процесса выхода из ЕС, так как переговорный процесс с Брюсселем не приносит результатов.

"Поскольку через 10 недель, 1 января, завершится переходный период, я должен дать оценку тому, что нас ждет. Учитывая то, что ЕС в последние месяцы в основном отказывался от по-настоящему серьезных переговоров (...), я пришел к выводу, что к 1 января мы, скорее, пойдем по "австралийскому" сценарию", - сказал Джонсон в телеобращении.

Он пояснил, что под "австралийским" сценарием имеет в виду то, как его страна выстраивала взаимодействие с Австралией - отказ от разных форм привилегированного партнерства и переход "к простым принципам, основанных на глобальной свободной торговле".

Джонсон пояснил, что саммит ЕС, продолжающийся в пятницу в Брюсселе, тоже не внушает ему оптимизма по поводу дальнейших переговоров по Brexit.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах. Однако обе стороны заявляют, что пока переговорный процесс очень далек от завершения, остается масса нерешенных вопросов.

Теги: #brexit #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:14 15.10.2020
Джонсон разочарован ходом переговоров с Брюсселем о торговых отношениях ЕС и Британии после Brexit

Джонсон разочарован ходом переговоров с Брюсселем о торговых отношениях ЕС и Британии после Brexit

17:05 08.10.2020
Зеленский обсудил с Джонсоном необходимость улучшения торговых отношений между Украиной и Великобританией

Зеленский обсудил с Джонсоном необходимость улучшения торговых отношений между Украиной и Великобританией

15:37 04.10.2020
Британский премьер прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом до весны следующего года

Британский премьер прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом до весны следующего года

20:54 02.10.2020
Джонсон вновь возложил на ЕС ответственность за торговую сделку

Джонсон вновь возложил на ЕС ответственность за торговую сделку

15:41 01.10.2020
Финкомпании переместили 7,5 тыс. сотрудников и вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

Финкомпании переместили 7,5 тыс. сотрудников и вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

13:32 01.10.2020
Еврокомиссия уведомила Лондон о нарушении им обязательств по Brexit

Еврокомиссия уведомила Лондон о нарушении им обязательств по Brexit

18:37 26.09.2020
Мировое сообщество должно выяснить, как появился COVID-19 - британский премьер

Мировое сообщество должно выяснить, как появился COVID-19 - британский премьер

08:12 23.09.2020
Джонсон призвал британцев соблюдать дисциплину для победы над COVID-19

Джонсон призвал британцев соблюдать дисциплину для победы над COVID-19

19:42 10.09.2020
Законопроектом о национальном внутреннем рынке Лондон подрывает доверие сторон - Еврокомиссия

Законопроектом о национальном внутреннем рынке Лондон подрывает доверие сторон - Еврокомиссия

06:47 09.09.2020
Великобритания введет новые ограничения на фоне резкого роста заражений COVID-19

Великобритания введет новые ограничения на фоне резкого роста заражений COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Венедиктова утвердила Стратегию развития прокуратуры, документ презентуют в Раде

Зеленский поблагодарил Вселенского патриарха за поддержку территориальной целостности Украины и пригласил посетить страну после стабилизации ситуации с COVID-19

FAA сняла ограничения для американских гражданских эксплуатантов на полеты над Черным морем под ответственностью Украины

Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

В условиях эпидемии Covid-19 и сезонного роста заболеваемости гриппом медицинская система должна быть готова госпитализировать в первую очередь детей - Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Минская полиция обещает "гуманно" применять оружие к протестующим

Венедиктова утвердила Стратегию развития прокуратуры, документ презентуют в Раде

Зеленский поблагодарил Вселенского патриарха за поддержку территориальной целостности Украины и пригласил посетить страну после стабилизации ситуации с COVID-19

FAA сняла ограничения для американских гражданских эксплуатантов на полеты над Черным морем под ответственностью Украины

Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

Языковой омбудсмен Креминь считает необходимым усилить государственную поддержку украинского кинематографа

Школы в Харькове закрываться не будут, несмотря на попадание города в "красную" зону

В условиях эпидемии Covid-19 и сезонного роста заболеваемости гриппом медицинская система должна быть готова госпитализировать в первую очередь детей - Данилов

Большинство украинцев предпочитает получать новости через Facebook - опрос

В киевской больнице №6 все койки для пациентов с коронавирусом заполнены - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА