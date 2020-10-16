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15:17 16.10.2020

Зеленский поблагодарил Вселенского патриарха за поддержку территориальной целостности Украины и пригласил посетить страну после стабилизации ситуации с COVID-19

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Зеленский поблагодарил Вселенского патриарха за поддержку территориальной целостности Украины и пригласил посетить страну после стабилизации ситуации с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой во время рабочего визита в Турецкую Республику приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия, после чего встретились с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

"Патриарх поблагодарил за визит президентской четы к Матери-церкви, который, по его словам, "приносит большую радость", и отметил, что доволен тем, что в Украине постепенно наступает мир. Глава государства выразил благодарность Его Святейшеству за безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, нашей независимости, а также за всю поддержку, которую Патриарх оказывает Украине", - сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины.

"Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина – теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины", - отметил Зеленский.

Патриарх отметил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. Стороны рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины как возможную дату визита.

Зеленский сообщил, что во время встречи с глазу на глаз с патриархом Варфоломеем детально обсуждалась ситуация на Донбассе.

"Хотя сложно, но есть шаги вперед. К вашему приезду у нас будет возможность продвинуться на пути к миру. И главное – о пленных: на Донбассе, в Крыму и в России – очень хочется, чтобы они вернулись домой", - подчеркнул он.

"Желаю этого от всего сердца. Чтобы прекратилась боль семей, чьи родственники в плену", - патриарх Варфоломей.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия Украины и Вселенского Патриархата.

Патриарх Варфоломей вручил памятные подарки президентской чете.

Это уже второй визит президента Владимира Зеленского к Вселенскому Патриархату, напомнил в пресс-службе главы государства.

Теги: #зеленский #турция #варфоломей
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