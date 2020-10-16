В условиях эпидемии Covid-19 и сезонного роста заболеваемости гриппом медицинская система должна быть готова госпитализировать в первую очередь детей - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов уверен, что в условиях сезонного роста количества больных гриппом, что происходит на фоне эпидемии коронавирусной болезни, больницы должны обеспечить необходимое количество в первую очередь детских коек. Об этом он заявил на селекторном совещании с главами областных государственных администраций по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба СНБО.

Данилов отметил, что согласно с прогнозами Министерства здравоохранения Украины, в этом году ожидаются четыре штамма гриппа, и напомнил, что в последние годы среди госпитализированных с диагнозом "грипп" 65% составляли дети.

Также он акцентировал на необходимости принять меры по обеспечению надежной работы аппаратов ИВЛ в условиях низких температур.

Участники совещания, в котором приняли участие также министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Национальной полиции Игорь Клименко, и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, обсудили вопросы обеспечения больных COVID-19 кислородом, готовности медицинской системы к увеличению количества больных COVID-19, развертывание в регионах временных мобильных госпиталей в случае необходимости, финансирование в полном объеме надбавок для медиков, задействованных в противостоянии эпидемии. Кроме того, были оговорены вопросы организации избирательного процесса и голосования на местных выборах 25 октября с учетом всех рекомендаций Минздрава.

Отмечалось, что местные власти имеют все возможности для того, чтобы эффективно сдерживать распространение эпидемии COVID-19.

Председатели областных государственных администраций должны внести предложения по итогам совещания в кратчайшие сроки.