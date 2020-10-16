Большинство украинцев предпочитает получать новости через Facebook - опрос

Facebook является самой популярной соцсетью для получения новостей, свидетельствует исследование социологической компании InMind.

Согласно результатам опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 90% респондентов пользуются интернетом. На вопрос, как часто они пользуются интернетом, 77% ответили, что ежедневно, 9% - 2-4 раза в неделю, 2% - раз в неделю, 2% - реже, чем раз в неделю, а 10% ответили, что вообще не пользуются интернетом.

На вопрос, с какой целью вы используете интернет регулярно, 71% ответили, что для использования служб отправки сообщений, 69% - для поиска необходимой информации, 57% - общения в соцсетях, 49% - для получения новостей, 45% - проверка электронной почты, 45% - просмотр видео, 40% - покупки в интернете, 37% - онлайн-платежи, 26% - прослушивания аудио, 20% - онлайн-игры, 19% - интернет-телевидение, 13% - для размещения собственного контента, 5% - прослушивания радио.

Также на вопрос, какими социальными сетями респонденты пользуются хотя бы раз в месяц, 72% ответили, что месенджером Viber, 69% - Facebook, 58% - YouTube, 46% - Instagram, 38% - Telegram, 8% - ВКонтакте и 5% - Twitter.

В то же время на вопрос, какую соцсеть используете для получения новостей, 18% ответили, что месенджер Viber, 47% - Facebook, 30% - YouTube, 18% - Instagram, 21% - Telegram, 2% - ВКонтакте и 1% - Twitter.

Общенациональное исследование провела социологическая компания InMind по заказу международной организации Internews, которая реализует "контекстно-медийную программу в Украине", при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Опрос проводился в июле-августе 2020 года, проведено 4 тыс. интервью, в частности по 300 - в 12 областях: Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Херсонская. Репрезентативная часть – 1 630 интервью. Все интервью проводились в городах с населением более 50 тыс. человек. Погрешность выборки с вероятностью 0,95% не превышает 2,5%.